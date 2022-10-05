Бюджетная комиссия Сейма поддерживает перераспределение 14,8 млн евро на закупку вакцин против Covid-19

Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в среду поддержала перераспределение в бюджете 14,8 млн евро на оплату закупленных вакцин против Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ожидается, что финансирование будет перераспределено из бюджетной программы "Финансирование, подлежащее перераспределению в ходе выполнения годового государственного бюджета" в программу "Финансирование мероприятий отрасли здравоохранения по ограничению распространения инфекции "Covid-19"".

Утвержденная сумма необходима для оплаты ранее закупленных вакцин в соответствии с договорами, заключенными в 2021 году.

В Министерстве здравоохранения поясняют, что вакцины необходимы для предотвращения вероятности поступления в больницы большого количества непривитых пациентов из групп высокого риска в 2022 году. Для этого необходимо обеспечить не менее 90% охвата вакцинацией населения старше 60 лет.

Вакцины также необходимы для вакцинации детей в возрасте от пяти лет.