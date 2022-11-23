Бюро обмудсмена: сексуальное насилие — самая распространенная форма насилия в отношении детей

По данным Государственной полиции, в 2021 году чаще всего жертвами преступлений против нравственности и половой неприкосновенности становились дети — 54,3% случаев, что на 15,7% больше, чем в 2020 году, сообщает агентство LETA.

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В первые полгода 2022 года жертвами преступлений против нравственности и половой неприкосновенности чаще всего становились дети — 47,6% случаев. "Это видимая часть сексуального насилия. На самом деле детей-жертв больше, потому что преступления, совершенные в отношении детей детьми до 14 лет, не учитываются в статистике Государственной полиции. Уголовные дела по таким делам не возбуждаются", — сообщает Бюро омбудсмена.

По этой причине омбудсмен Юрис Янсонс призывает родителей установить фильтры контента на телефоны, планшеты, компьютеры и другие устройства, ограничивающие доступ детей к опасным материалам. Распространение такого контента среди детей и подростков часто приводит к проявлениям несоответствующего возрасту сексуального поведения и нарушениям, совершаемым детьми.

Омбудсмен ранее обращал внимание на то, что ответственность за то, чтобы ребенок не имел доступа к вредоносному контенту, лежит на родителях, поскольку доступ в интернет часто предоставляют сами родители. Вредоносным считается контент, изображающий жестокое поведение, насилие, эротику, порнографию, а также представляющий угрозу для психического развития ребенка независимо от формы выражения, средства передачи и места. Свободный доступ к интернет-ресурсам создает риск того, что ребенок будет подвергаться воздействию информации, которая может нанести ущерб его гармоничному развитию, предупреждае бюро.

"Для снижения сексуального насилия в отношении детей их необходимо обучать различным правилам безопасности, в том числе безопасности в виртуальной среде и действиям в случае опасности. Также важно обучать родителей защите детей, в том числе от вредоносного интернет-контента, поскольку распространение порнографических материалов среди детей и подростков часто приводит к проявлениям несоответствующего возрасту сексуального поведения и нарушениям, совершаемым самими детьми", — добавила Лайла Гравере, руководитель Отдела по правам ребенка Бюро омбудсмена.