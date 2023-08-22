Бюро омбудсмена: плакат "Русский оккупант. Лучшее удобрение" — не язык ненависти

Латвийское бюро омбудсмена проанализировало плакат с надписью "Русский оккупант. Лучшее удобрение" на предмет разжигания ненависти. Никаких нарушений по итогам проверки выявлено не было, сообщили в бюро.

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Ранее в Бюро омбудсмена поступила жалоба на плакат, выставленный в Латвийской национальной библиотеке. С точки зрения заявителя, упомянутая работа призывала к геноциду, убийству, а также непосредственно угрожала его жизни. В бюро, однако, с этим не согласились и сочли, что плакат "Русский оккупант. Лучшее удобрение" — это приемлемая в нынешних условиях форма художественного выражения.

"Нормы международного права четко позволяют выявить критерии, по которым можно отличить разжигание ненависти от допустимых способов выражения свободы слова. Они состоят из содержания высказываний, контекста, в котором они выражены, насколько они оскорбительны и публичны, какова их основная цель и т.д. Важно оценивать все эти критерии в совокупности, а не по отдельности. Кроме того, субъективно оскорбительное произведение искусства не означает сразу разжигание ненависти", — поясняют в бюро.

Применяя критерии оценки разжигания ненависти, правоохранитель провел анализ работы и не выявил нарушений.

"Правоохранитель признает, что любая другая интерпретация произведения искусства может быть потенциально субъективно оскорбительной и, следовательно, влиять на сосуществование различных групп общества, особенно во время военных действий. Однако, уважая свободу искусства и творчества, общий политический контекст выставки в связи с военными действиями в Украине, происхождение авторов и цель выставки, правоохранитель пришел к выводу, что границы свободы слова не нарушались в данной ситуации. Омбудсмен также не обнаружил разжигания ненависти на конкретной выставке украинских художников", — говорится в заявлении бюро.

Плакат с надписью "Русский оккупант. Лучшее удобрение" был выставлен в Латвийской национальной библиотеке в рамках экспозиции "Скульптуры и живопись группы украинских художников" TIGOIS project "Мы победим! Переможемо!".