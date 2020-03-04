Бюро по надзору за закупками остановило конкурс по строительству нового корпуса Латвийского университета

Бюро по надзору за закупками запретило Латвийскому университету (ЛУ) заключать договор о закупке по строительству нового корпуса университета в Торнякалнсе, сообщает LETA.

В январе этого года строительная фирма Merks подала жалобу на закупку по разработке строительного проекта и авторского надзора Дома письма ЛУ. Комиссия бюро решила запретить ЛУ продолжать закупку и отменить результаты отбора кандидатов.

В решении бюро указано, что заявка предприятия Merks была отвергнута, так как фирма в качестве примера опыта строительства публичных зданий указала Decco centrs. Комиссия ЛУ решила, что здание не соответствует требованием конкурса, так как оно не предназначено для сотни посетителей и является складом.

Merks считает, что Decco centrs соответствует требованиям закупки, так как этот объект является как торговым зданием, так и публично доступным складом. Бюро запросило пояснение у Министерства экономики и пришло к выводу, что в этом случае нельзя делать выводы о закрытом статусе здания. Поэтому претензии Merks обоснованы.

Университет должен в течение 20 дней устранить нарушения в закупке и повторно оценить заявки на конкурс, после чего оповестить о результате Бюро по надзору за закупками и претендентов.

Сумма договора закупки составляет 35 млн евро. Впервые закупка была объявлена в 2018 году и тогда сумма договора составляла 33 млн евро, однако предложения предприятий были намного дороже.

Ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовное дело о возможном взяточничестве и задержало заместителя ректора ЛУ Байбу Броку. Возможно, уголовное дело связано с закупкой по строительству Дома письма. Брока отрицает свою причастность к коррупции.