Бюро вакцинации призывает без особой необходимости не менять дату второй прививки от Covid-19

Бюро вакцинации призывает жителей без особой надобности не менять дату, время и место получения второй прививки от Covid-19.

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Глава бюро Эва Юхневича напомнила, что вторая прививка вакциной производства BioNTech/Pfizer назначается на 21 день после первой прививки, у вакцины Moderna этот интервал составляет 28 дней, а у AstraZeneca - от 9 до 12 недель. Юхневича призвала жителей своевременно запланировать время и место получения второй дозы, если оно не было указано после первой прививки. Кроме того, ведомство просит жителей без крайней необходимости не менять дату и место получения второй прививки.

“В чрезвычайной ситуации надо связаться с учреждением вакцинации и сообщить о переносе прививки”, - сообщила Юхневича. Это нужно сделать, в том числе если житель решил получить вторую прививку в центре массовой вакцинации. Перенос даты и места допустим, если человек заболел, находится в самоизоляции или вынужден выехать за границу.

Говоря о сертификатах вакцинации, Юхневича сообщила, что до 15 июня в системе “э-здоровье” и на сайте Национальной службы здравоохранения можно найти форму свидетельства о вакцинации. Это временное решение для тех, кто должен выехать за границу до введения единого “зеленого сертификата” на уровне ЕС.

Что касается более массовой отмены ограничений для вакцинированных, то этот процесс отложен до 15 июня, когда появится единый сертификат, указал министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!). До тех пор власти планируют разрешить вакцинированным трудовым коллективам находится в одном помещении и собираться без масок.