Бюро вакцинации: пункт вакцинации может сдвинуть дату второй прививки AstraZeneca на пару недель
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На этой неделе стало известно, что была перенесена дата получения второй прививки от Covid-19 президента и экс-президентов Латвии. Экс-президент Валдис Затлерс сообщил, что это связано с изменением рекомендаций по вакцинации. В Бюро вакцинации Delfi сообщили, что пункт вакцинации может передвинуть дату вакцинации вперед из соображений организации процесса.

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Представитель бюро Агнесе Стразда сообщила, что большинство жителей узнают дату повторной вакцинации при получении первой дозы - она вписана в карточку, с которой надо прийти на повторную вакцинацию. “У каждой вакцины свой интервал. У AstraZeneca он очень широкий - от 9 до 12 недель”, - указала Стразда.

Изначально пункт вакцинации мог выбирать интервал повторной вакцинации AstraZeneca в промежутке между четырьмя и 12 неделями. Чтобы не было недопониманий из-за того, что один человек получает вакцину через четыре недели, а другой через 12, власти решили установить новый интервал - 9-12 недель. “Это не связано с безопасностью или эффективностью”, - подчеркнула Стразда. Решение принято ради упрощения организации процесса.

В связи с этим существует вероятность, что пункт вакцинации может изменить дату повторной вакцинации, указали в бюро. В таком случае организатор вакцинации должен сам сообщить об этом жителю. Если житель не получил такого сообщения, то он может идти на повторную вакцинацию в указанное в карточке время, сообщила Стразда. Она призвала жителей не беспокоиться и не звонить в учреждение вакцинации, чтобы уточнить свою дату вакцинации. В случае изменений медучреждение само свяжется с пациентом.

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