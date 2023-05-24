Бюро внутренней безопасности может возглавить Гришин

Бюро внутренней безопасности может возглавить нынешний заместитель начальника Государственной полиции Андрей Гришин. Нынешний начальник Бюро внутренней безопасности Валтерс Мурниекс 26 июня прекратит выполнять свои должностные обязанности, сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Кандидатуру Гришина продвигает министр МВД Марис Кучинскис. По его словам, это связано с имеющимся у Гришина опытом и знаниями о процессах в системе внутренних дел. "Важно, чтобы руководящие посты в учреждении занимали высококлассные профессионалы, под управлением которых бюро могло бы констатировать нарушения, находить правонарушителей и доводить дела до судопроизводства - это является важной составной частью внутренней безопасности государства", - отметил Кучинскис.

Решение об утверждении Гришина должен принять Кабинет министров.

Вопрос о том, кто заменит Гришина в Государственной полиции, находится в компетенции начальника Госполиции Арманда Рукса.