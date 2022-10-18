Бюро защиты Сатверсме: основная роль войск Беларуси в войне — устрашение и отвлекающие маневры

В настоящее время основной функцией вооруженных сил (ВС) Беларуси являются устрашающие и отвлекающие маневры с целью лишить украинские силы ресурсов для боев на востоке и юге Украины, заключило Бюро по защите Сатверсме (БЗС) в своей последней информативно-аналитической публикации.

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Ожидается, что Беларусь продолжит оказывать поддержку военному вторжению России на Украину, включая поставки оружия, ремонт техники, лечение раненых, и предполагается, что часть российского мобилизованного населения может пройти обучение в Беларуси за счет ресурсов белорусских ВС. Это позволило бы России не только сохранить свои ресурсы, но и продолжить тактику запугивания как Украины, так и стран Запада.

Вооруженные силы Беларуси традиционно взаимодействуют с вооруженными силами России в проведении военных учений, таких как ЗАПАД, которые проходят раз в четыре года, или учений "Славянское братство", которые проходили раз в год до 2021 года.

В учениях Беларусь задействует в основном элитные подразделения своих ВС, которые в целом составляют меньшинство от общей численности вооруженных сил. Спецназ использовался для подавления протестов после президентских выборов 2020 года в Беларуси, а также в Казахстане в январе 2022 года. Войскам, не входящим в состав элитных частей, не хватает боевого опыта, что значительно ограничивает их практическую полезность в войне.

ВС Беларуси имеют в своем распоряжении широкий спектр вооружений, но их основу составляет техника, произведенная во времена СССР. Износ техники и отклонения от требований по техническому обслуживанию многократно сокращают количество оружия, годного для практического применения, заключили в БЗС.

В условиях российского вторжения на Украину вопрос об участии Беларуси и ее вооруженных сил в войне в Украине не утратил своей актуальности. Беларусь считается близким военным союзником России, что позволяет России размещать подразделения вооруженных сил на территории страны перед вторжением; осуществлять наземное вторжение и авиационно-ракетные удары с территории соседней страны и использовать ее инфраструктуру для снабжения и поддержки российских войск, однако до сих пор белорусские войска не принимали непосредственного участия в боевых действиях на территории Украины.

Решающим в решении об участии в боевых действиях на Украине является осознание политическим руководством Беларуси того факта, что военные неудачи могут снизить поддержку военным руководством президента Александра Лукашенко.

Вовлечение белорусских сил в войну означало бы ослабление внутренней безопасности страны, например, за счет снижения возможностей по обеспечению безопасности внешних границ. В то же время нет оснований предполагать, что ВС будут готовы осуществить переворот против существующего режима. В таком случае также нельзя исключить вероятности того, что для подавления сопротивления будут использованы российские вооруженные силы.

На территории Беларуси проходит мобилизация и формируется совместная группировка российских и белорусских войск. Военные учения с российскими вооруженными силами продолжаются, в результате чего увеличилось присутствие белорусских сил в приграничных районах.

В феврале этого года были приняты поправки в белорусскую конституцию, разрешающие хранение ядерного оружия на территории страны, а в конце августа режим Лукашенко объявил о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Решение Беларуси отказаться от статуса "безъядерной зоны" наиболее выгодно для России, так как позволяет последней усилить угрозу восточному флангу НАТО.

Что касается белорусской политической оппозиции, то в БЗС отметили, что существуют разногласия между оппозицией внутри страны, которая больше сосредоточена на экономической ситуации и войне в Украине, и оппозицией в изгнании, которая выступает за давление Запада на Минск, чтобы ослабить способность Лукашенко поддерживать репрессивный аппарат.

В условиях войны и международной изоляции возможности России по оказанию финансовой поддержки Беларуси ограничены, что может сказаться на потребности Минска найти общий знаменатель с политическими диссидентами.

Диверсии, проводимые против транспортной инфраструктуры Беларуси, и присоединение белорусов к войне против России на стороне Украины свидетельствуют о готовности определенной части общества, не поддерживающей официальную политику режима, к рискованным действиям.

Социологические данные показывают, что абсолютное большинство белорусского общества выступает против участия в войне, также не выражена общественная поддержка присутствию российских вооруженных сил и вооружений на территории Беларуси. Обществу важно экономическое сотрудничество с Россией, избегая политического или военного сближения. Это свидетельствует о стремлении широкой общественности к сохранению стабильности, возможного нейтралитета и дистанцирования от военных действий.

В сложившейся ситуации нормализация отношений Беларуси со странами Запада маловероятна, поскольку соображения, изначально вызвавшие эскалацию отношений, не изменились в положительную сторону: белорусский режим продолжает проводить репрессии против населения, направлять миграционные потоки через границы Польши, Литвы и Латвии, а также продолжает и даже усиливает поддержку вторжения России на Украину.

Несмотря на экономическое сотрудничество до 2020 года и изменение политических отношений, в настоящее время Белоруссия занимает агрессивный курс в отношении Латвии и других стран Балтии. Наиболее ярко это проявляется в публичной риторике Лукашенко, обозначающей страны Балтии как угрозу, а также в продолжении начатой летом 2021 года гибридной операции по целенаправленной организации миграционных потоков к границам Беларуси и стран-членов ЕС. Этот риск по-прежнему остается особенно высоким для Латвии и Литвы.

Западные санкции и необходимость переориентации белорусских экспортных производств на использование российской транзитной инфраструктуры сделают белорусскую экономику более зависимой от России. Анализ БЗС показывает, что экономические соображения могут мотивировать отдельные белорусские компании искать альтернативные маршруты транзита, в том числе через Польшу и страны Балтии.

В целом Беларусь можно охарактеризовать как авторитарную страну, во всем зависимую от России. Если еще несколько лет назад кто-то в странах Балтии надеялся, что Беларусь сможет найти свое место, например, в рамках Восточного партнерства ЕС, то в настоящее время это государство следует воспринимать как угрозу безопасности региона, как и Россию, заключается в завершение статьи.