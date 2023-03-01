Бюро защиты Сатверсме: Россия может полностью прекратить поставки энергоресурсов в Европу

По оценке Бюро защиты конституции (SAB), высока вероятность того, что Россия может решить полностью прекратить любые поставки энергоресурсов в европейские страны, "чтобы наказать их за поддержку Украины".

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Энергетический шантаж России против европейских стран будет наиболее вероятен и эффективен в ситуации, если запасы энергоресурсов европейских стран будут на исходе, а местный спрос высок.

По информации бюро, режим Путина считает, что между западом и Россией происходит новая "холодная война". По этой причине Россия хочет пересмотреть свою политику и адаптировать ее к текущим геополитическим условиям.

Новая внешнеполитическая перспектива России отражена в концепции внешней политики, сформулированной в прошлом году. В нем Россия решила полностью отвернуться от Запада и вместо этого сосредоточиться на странах Азии, Африки и Латинской Америки, заявляет Бюро защиты конституции.

Таким образом, отмечает SAB, Россия надеется преодолеть негативные последствия для своей экономики и международной роли, вызванные увеличивающимся расстоянием от стран Запада. Как на потенциальные рынки сбыта российских товаров и продуктов, в том числе в энергетическом секторе, Россия особенно полагается на Китай и Индию.

Для того, чтобы найти новых международных партнеров в Азии, Африке и Латинской Америке, Россия может использовать существующие в этих регионах антизападные настроения, чтобы формировать совместные антизападные коалиции, отмечает SAB.

По оценке бюро, подобная российская деятельность может увенчаться успехом, учитывая, что страны этих регионов низко информированы об угрозах, исходящих от России, и поэтому восприимчивы к распространяемым Россией пропагандистским сообщениям.

Почти наверняка Россия применит этот подход уже летом 2023 года на предстоящем Форуме Россия-Африка, когда в Санкт-Петербурге соберутся лидеры ряда африканских стран, заключили в SAB.

При этом Россия не сможет осуществить такую стратегию незамедлительно, на это потребуется время, предупреждает SAB. Его смогут затормозить не только ослабленные дипломатические позиции России, но и предосторожность других стран в прямой поддержке России, так как это грозит им западными санкциями.

Несмотря на заявления России о сотрудничестве с Китаем, в контексте российско-украинской войны Китай занимает скорее нейтральную позицию, а с Россией сотрудничает только в тех сферах, которые ему выгодны — например, приобретает российские энергоресурсы, напоминает Бюро защиты конституции

Сейчас, по видению SAB, подход России к Западу характеризуется предположением Кремля о том, что в долгосрочной перспективе общества западных стран не смогут противостоять экономическим проблемам, вызванным "холодной войной" и в итоге западные страны будут вынуждены снизить санкции против России.

Один из примеров такого подхода России — ее нынешняя энергетическая политика. Россия давно сокращает энергопоставки в европейские страны, что вызывает энергетический кризис — высокие цены на газ и нефтепродукты и общие опасения по поводу возможной нехватки энергоресурсов.

Как заявляет SAB, Россия превратила энергию в оружие, которое позволяет наносить прямой экономический ущерб европейским странам. Негативные последствия в этом есть и для самой России, которая теряет европейский рынок, но путинский режим готов нести экономические потери во имя геополитических целей.