Бюрократия и психологическая нагрузка из-за Covid-19 приводит к выгоранию семейных врачей

Рабочий телефон звонит без остановки - такова теперь повседневная реальность семейных врачей. Дополнительные обязанности, возложенные из-за пандемии Covid-19 на семейных врачей, существенно увеличили нагрузку. И она продолжает расти. Ассоциация призывает принимающих решения учитывать, что нагрузка на медиков становится слишком тяжелой, сообщает Латвийское телевидение.

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Более частая дезинфекция поверхностей – одна из немногих дополнительных обязанностей семейного врача Гундеги Скрузе-Янавы. Вспышка Covid-19 этой осенью значительно увеличила объем работы и нагрузку.

«Временами бывает так, что телефон звонит, звонит, звонит… Ты снимаешь трубку, кладешь, снова звонит. И снова звонит. В понедельник смотрела, у меня в рабочее время до обеда было 17 звонков. И это обычно не двухминутный разговор. Бывает, и на 20 минут затягивается», - рассказала врач.

Семейные врачи, помимо обычных обязанностей, сейчас должны каждый день звонить больным Covid-19 и их контактным лицам, открывать карантин и закрывать его, следить за количеством дней больничных. Кроме того, введены новые больничные для пациентов ОРВИ. Но есть и психологическая нагрузка – незнание того, что будет на следующий день, и не окажется ли сама врач в какой-то день контактным лицом.

«Нужно принимать и другие шаги, чтобы облегчить бюрократическое бремя. Мне сегодня звонит врач и говорит – не надо мне никакого финансирования, я просто перегорела. Просто уйду, закрою практику и не буду работать», - поделилась президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

В Минздраве говорят, что понимают ситуацию. И отмечают, что один из способов, как вознаградить за дополнительную работу – это выделить дополнительное финансирование семейным врачам. 20% от средней зарплаты врача или 550 евро на одну практику, сказал представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

В Минздраве обещают подумать, как решать вопрос с открытием больничных. Чтобы облегчить быт семейным врачам, с ноября продлено рабочее время дежурных врачей. А пациентам, отправляющимся на плановые операции, для прохождения теста на Covid-19 достаточно направления от специалиста.

Нынешняя загрузка будет учитываться при оценке деятельности семейных врачей в следующем году.