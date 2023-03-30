Бывшая глава Совета по конкуренции: странности в закупках оборонной отрасли были давно

В закупках оборонной отрасли уже давно наблюдались странности, привлекающие внимание Совета по конкуренции, рассказала в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV бывшая глава совета, а сейчас оппозиционный депутат Сейма от "Прогрессивных" Скайдрите Абрама.

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На странности жаловались претенденты на закупки. "Было получено очень много сигналов. Было и решение о нарушении когда-то до 2010 года. Эта сфера в отношении закупок всегда была очень критической, очень подозрительной", — рассказала Абрама.

По ее словам, получить какую-либо информацию об этих закупках было очень сложно — Минобороны отговаривалось соображениями безопасности и специфическим характером закупок.

По ее словам, после некоторых замеченных ранее нарушений были уволены отдельные члены закупочной комиссии, однако, как кажется Абраме, такая практика в закупках оборонной сферы уже стала традицией. Поскольку оборонная сфера очень хорошо финансируются, непрозрачных расходов очень много.

Все это угрожает национальной безопасности, подчеркнула Абрама, и партнеры по НАТО сейчас смотрят на Латвию и думают: "Что у вас тут происходит?"

Как сообщалось ранее, в ходе проверки закупки продовольствия для армии на сумму в 220 миллионов евро Минобороны выявило конкретные несоответствия и явные нарушения, в связи с чем было принято решение о начале служебного расследования в отношении конкретных должностных лиц.

Компания Zītari LZ, зарегистрированная в Рое, выиграла в декабре прошлого года контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд НВС в течение следующих пяти лет.

Агентство LETA, ссылаясь на Firmas.lv, сообщило, что существующая уже 31 год компания сейчас принадлежит Лауре Зелтине и Модрису Супе. Истинным бенефициаром является Зелтиня, которая также возглавляет правление компании. В базе данных Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) указано, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии "Развитие Латвии" (а Минобороны на момент закупки возглавлял Артис Пабрикс из "Развитие/За!") 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах Супе пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

В среду, 15 марта, в публичном пространстве была обнародована обширная информация о главе комиссии по закупке "Услуга логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил" Эрике Эзериньше, который является однопартийцем министра обороны Инары Мурниеце по Национальному объединению.

Эрик Эзериньш — сын бизнесмена Нормундса Лакучса, широко известного ранее как "серый кардинал" Национального объединения Tēvzemei ​​un Brīvībai/LNNK. В лихие годы Лакучс представлял интересы этой политической силы в Агентстве приватизации и в правлениях ряда государственных компаний.

Список партийных спонсоров, доступный на веб-сайте Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), показывает, что Эзериньш пожертвовал Нацобъединению 5 758 евро в период с 2016 по 2019 год. Нормунд Лакучс пожертвовал в начале нулевых годов около 35 000 евро Tēvzemei un Brīvība/LNNK.

16 марта, KNAB провел уголовно-процессуальные действия, в том числе 14 санкционированных судом обысков, на нескольких объектах в Риге и в других местах Латвии в связи с закупкой "Логистическая услуга по поставке продовольствия для НВС", осуществляемой Государственным оборонным центром логистики и закупок. Были задержаны и арестованы три человека. На следующий день были временно отстранены от работы два должных лица, связанные с закупкой.

По информации de facto, конкурс на 220 миллионов евро на закупку продовольствия для армии в мирное и военное время был организован в соответствии с обычной процедурой государственных закупок, а не по закону, специально разработанному для оборонного сектора. Это позволило участникам конкурса избежать проверки службы безопасности.