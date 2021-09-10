Бывшая сотрудница Госконтроля подала на него в суд

Бывшая руководитель отдела коммуникации Госконтроля Лига Крапане подала в суд на бывшего работодателя из-за своего увольнение, подтвердил Административный районный суд. Дело начато, дата рассмотрения пока не назначена.

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27 июля работу в Госконтроле покинула руководитель отдела коммуникации Лига Крапане. Ее уличили в нарушении кодекса этики учреждения, сообщает агентство LETA.

В конце мая более сотни людей подписали адресованное властям письмо, в котором требовали предоставить всестороннюю информацию о вакцинации от Covid-19. Проверка фактов показала, что многие утверждения в письме не соответствуют правде или вырваны из контекста. Среди подписавших письмо была Крапане.

Госконтролер Роландс Ирклис в разговоре с агентством не скрывал, что подпись Крапане под этим письмом стало причиной для конфликта между ними. Сотрудница получила два выговора и понижение оценки работы. Ведомство констатировало нарушение кодекса этики в ее действиях.

"Самый важный аспект кодекса этики предусматривает, что действия работника не должны негативно влиять на репутацию учреждения. В свою очередь, подписанное Крапане письмо содержало дезинформацию, в том числе относящуюся к проверяемым Госконтролем единицам, таким образом, создавая сомнения в объективности Госконтроля", — указал Ирклис.

Крапане агентству LETA заявила, что она покинула должность на основании 5 пункта Закона о труде, согласно которому, работник имеет право прервать трудовые отношения "по причинам нравственности и справедливости". Она заявила, что после подписания письма столкнулась с "неуважением и дискриминацией, так как выразила мнение".

Бывшая глава отдела коммуникации заявила, что собирается судиться с Госконтролем, если ведомство не отменит выговоры. Один выговор был за подписание письма, а второй за то, что она свои действия комментировала журналистам. Крапане сказала, что письмо подписала как специалист по общественным отношениям, а комментарий СМИ давала как частное лицо. Сотрудница уверена, что ведомство нарушило ее право на гражданскую инициативу и свободу слова.

Ирклис на это парировал, что Крапане подписалась в письме как профессионал своей сферы, а в определенных профессиях надо считаться с некоторыми ограничениями. "Должностное лицо государственного управления не может говорить все, что приходит на ум", — подчеркнул Ирклис.