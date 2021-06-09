Бывшее здание ЦК Компартии не тронут: названы три других места для Национального концертного зала

Латвийский союз архитекторов в качестве места для Национального акустического концертного зала рассматривает сейчас три локации — Андрейсалу, Дом Конгрессов и территорию Вещевого рынка. Здание на Элизабетес, 2, больше не рассматривается, сообщила порталу Delfi представитель Союза архитекторов Мара Вайводе.

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Концертный зал могут построить на улице Андрейостас, 17, на месте Дома Конгрессов на улице Кришьяня Валдемара, 5, и на территории Вещевого рынка между улицами Гайзиня, Прагас и Тургенева.

15 июня прошлого года правительство утвердило проект строительства концертного зала на улице Элизабетес, 2, где когда-то располагался Центральный комитет Коммунистической партии ЛССР, а позднее — Всемирный торговый центр. Против этого решения протестовали многие архитекторы, поскольку здание, построенное в семидесятых годах, представляет культурную ценность, а его планировалось снести. Около 20 архитекторов обратились в Управление национальным культурным наследием с просьбой присвоить зданию статус памятника культуры.

Во вторник, 8 июня, на заседании совета рассматривались результаты работы литовской компании MASH Studio, которая проводила сравнительный анализ этих мест, и латвийской компании Grupa93, организатора дискуссий в фокус-группах. По результатам их презентаций Совет архитекторов утвердил окончательное сообщение о трех потенциальных местах для концертного зала, которое будет передано Министерству культуры. С исследованием все желающие могут ознакомиться в 10:00 10 июня на презентации, которая будет транслироваться на страницах Минкульта и Латвийского союза архитекторов в Facebook.

В трех разных местах у концертного зала будут разные преимущества. Если он будет построен на Андрейсале, то послужит "катализатором регенерации территории". В этом месте архитекторам будет дана наибольшая свобода.

Если будут перестраивать Дом Конгрессов, то это будет быстрее и дешевле всего, потому что не нужно будет заниматься строительством инфраструктуры, а здание будет не снесено, а перестроено.

Нынешняя территория Вещевого рынка, признает Союз архитекторов — место, которое кажется меньше всего подходящим для концертного зала. Однако его строительство там может способствовать развитию там нового творческого квартала и развитию всего Московского форштадта.