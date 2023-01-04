Бывшего депутата Рижской думы Панкратова могут выпустить под залог 5000 евро

Прокуратура установила сумму 5000 евро, которая может быть внесена как залог за бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова, сообщает LETA.

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Адвокат экс-депутата Имма Янсоне комментариев о мере пресечения агентству LETA не дала.

Уголовное преследование Панкратова начала 13 декабря Служба госбезопасности — за действия, направленные на разжигание национальной розни, а также за нарушение санкций ЕС.

Уголовный процесс был начат 29 июля 2022 года. Служба госбезопасности выяснила, что обвиняемый высказывался на российских пропагандистских ресурсах, и его слова были направлены на разжигание ненависти против украинцев и беженцев из Украины. В ходе расследования выяснилось, что Панкратов обеспечивал хозяйственными ресурсами человека, которых находится под санкциями ЕС за действия против территориальной целостности Украины.

Панкратова задержали 1 августа, он был арестован.

Прокуратура, не называя имени, подтвердила агентству LETA, что обвинение предъявлено и установлен залог.