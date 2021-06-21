Бывшего председателя "Прогрессивных" Путниса исключили из партии
Foto: DELFI

Роберта Путниса, бывшего председателя партии "Прогрессивные", исключили из партии, сообщает LETA.

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8 июня более 20 его сопартиейцев подали заявление с просьбой рассмотреть его исключение, и на заседании правления партии по заявлению было принято положительное решение.

В заявлении говорилось о заявлениях Путиниса у публичном пространстве, которые подрывают репутацию партии и очерняют ее.

"Роберт Путнис не принимал активного участия в жизни партии уже долгое время — год, два. Выражаем сожаление, что он не связался сначала с руководством партии и своими сопартийцами, чтобы высказать свои мысли и критику, а выбрал публичную платформу", — сказал председатель правления "Прогрессивных" Эдмунд Цепуритис.

Путнис был в этой партии с 2017, в 2018 году стал ее главой. После неудачного старта на выборах в Европарламент в мае 2019 года Путнис неожиданно ушел с поста председателя, а осенью 2020 года публично заявил, что больше не чувствует принадлежности к стране и уезжает из Латвии.

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