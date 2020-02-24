Бывшие члены ЧСР винят Бурова в роспуске думы, авторитарности и нанесении вреда бюджету города

Бывшие члены правления партии "Честь служить Риге" (ЧСР) многократно просили мэра Риги Олега Бурова уйти в отставку, сообщает агентство LETA. Они винят председателя в том, что из-за него была парализована работа думы.

ЧСР покинули депутаты Рижской думы Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкис, Вячеслав Степаненко и депутат Сейма Юлия Степаненко.

Бывшие члены ЧСР считают, что Буров виноват в "самоуничтожении" этого созыва Рижской думы. Алдермане зачитала журналистам письмо бывших членов ЧСР рижанам.

"Именно благодаря его неумелому стилю руководства первая половина этого года войдет в историю Риги как крайне неблагоприятное время. Политика самолюбования мэра, дополненная особенностями его характера и нереализованными амбициями, будет иметь длительные негативные последствия для всех", — указано в письме.

Депутаты считают, что Буров протянул руку помощи депутатам правительственной коалиции, чей план распустить думу "трещал по швам". Помимо прочего, Буров навредил рижанам, уклоняясь от принятия бюджета столицы. Таким образом, он затормозил работу департаментов и поставил под угрозу ряд программ города.

Алдермане и Винника также сообщили, что многократно на заседаниях фракции простили Бурова уйти в отставку. Винника сказала, что причиной тому послужил "авторитарный стиль руководства" Бурова и сейчас она чувствует, что "находится в совершенно другой партии и не хочет в такой быть".

Депутаты заверили, что их уход несвязан с потенциально низкими местами в списке партии на выборах. Говоря о присоединении к "Согласию", депутаты были уклончивы, указав, что это "вопрос завтрашнего и послезавтрашнего дня".

Как уже сообщалось, председатель ЧСР Андрис Америкс связал уход шести членов с тем, что партию на грядущих выборах ждут непростые вызовы, стартуя самостоятельно. Сам Буров считает это нормальным процессом. В свою очередь, Нил Ушаков и Янис Урбанович готовы принять шесть новых членов в "Согласие".