Бывшие партнеры по коалиции РД критикуют друг друга из-за расследования нарушений в Департаменте сообщения

Из-за расследования дисциплинарного дела чиновников департамента сообщения Рижской думы, которое завершилось безрезультатно, бывшие партнеры по коалиции в Рижской думе до сих пор настроены враждебно по отношению друг к другу.
"Прогрессивные" в распространенном сегодня заявлении выразили мнение, что новое большинство думы, приостановив расследование, проводимое исполнительным директором города, фактически вмешалось в расследование и сумело его затянуть.
"Расследование нецелевого использования денежных средств рижан в департаменте сообщения было политически саботировано. На данный момент мы можем рассчитывать на работу правоохранительных органов по оценке выявленных нарушений", — заявила сопредседатель "Прогрессивных" Юстине Пантелеева.
По мнению "Прогрессивных", следственная комиссия с момента своего создания была недееспособна. Поэтому закономерно, что у нее нет компетенции и ресурсов для оценки двух из трех нарушений.
Подавший в отставку из-за этого конфликта бывший мэр Риги Мартиньш Стакис ("Прогрессивные/За") в социальных сетях заявил, что произошедшее является "наглядным примером, когда расследование нарушений в самоуправлении фактически прекращено политическим голосованием членов думы, а само нарушение заметается под ковер".
"Я считаю, что это великий день для организаторов схем, которых последние 2,5 года успешно держали на расстоянии от учреждений Рижской думы и предприятий с муниципальным капиталом. Замена следствия по дисциплинарному делу политическим голосованием показала, что больше нет пристального надзора, а самое главное — иметь хорошие отношения с политиками. Это большой шаг назад", — раскритиковал Стакис своих бывших партнеров.
С другой стороны, заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") на сегодняшней пресс-конференции подчеркнул, что комиссия указывает на недостаточность доказательств совершения каких-либо нарушений.
Комиссия пришла к выводу, что невозможно оценить наличие и размер ущерба с помощью доказательств по делу. По мнению Кирсиса, это означает, что работа, проделанная исполнительным директором и его командой ранее, была никуда не годной, а по собранным ими материалам нарушений выявить не удается.
На завтра запланирована встреча бывших партнеров по коалиции Рижской думы для обсуждения будущего сотрудничества.
Глава фракции "Новое единство" в Рижской думе Олаф Пулкс сообщил агентству LETA, что, хотя изначально планировалась двусторонняя встреча с "Прогрессивными", "Новое единство" пригласит и других партнеров для проведения полноценной встречи, чтобы поговорить о работе и не тянуть время.
Как сообщалось, дисциплинарное дело в отношении должностных лиц департамента сообщения Рижской думы — исполняющего обязанности директора Яниса Вайводса и начальника управления транспортной инфраструктуры Андрея Уртанса — завершилось безрезультатно, и эти чиновники будут восстановлены в должности, сообщил исполнительный директор Рижской городской думы Янис Ланге сегодня на пресс-конференции.
Расследование потенциальных нарушений сначала велось под руководством Ланге, а затем по инициативе "Нового Единства" для этого была сформирована специальная комиссия.