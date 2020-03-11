Бывший член правления NEPLP: урезание российских каналов — политический ход, кому нужны французские?

Предложение президента Эгила Левитса увеличить в Латвии долю вещания телепрограмм на официальных языках Евросоюза, сократив таким образом долю вещания на русском, является чисто политическим, поскольку очевидно, что латвийский зритель не заинтересован в программах на французском или немецком языках. Об этом в эфире радио Baltkom заявила медиаэксперт, бывший член правления Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Гунта Лидака.

По ее словам, подобные изменения особенно повлияют на доступность телевидения в регионах, жители которых могут сделать выбор в пользу пиратства и других источников информации.

"Так это и надо понимать — вместо российских каналов мы поставим итальянские, французские, испанские. Потому что политики так хотят и им это нужно. То, что думает основная масса людей, это сейчас мало кого интересует", — указала Лидака.

"Что касается кабельных операторов: если это большая компания — Lattelecom-TET или Baltcom — для них это не станет никакой проблемой, потому что в базовом пакете очень много каналов, до 100 бывает. Им даже 20% российских каналов не надо, мы прекрасно знаем, сколько российских каналов реально популярны — пять-шесть, и все. А вот маленьким операторам в регионах будет сложно. Если в базовом пакете десять каналов, то российских можно будет два. А если пять — то только один. Значит, зритель попробует поставить тарелочку — с ней можно смотреть любую страну мира", — сказала медиаэксперт.

Как сообщалось, с подачи президента Эгила Левитса в Сейм были переданы поправки, предусматривающие сокращение доли вещания на русском языке до 20% в базовом пакете телеканалов кабельного телевидения.

"Законодатель обязан обеспечить, чтобы населению Латвии были доступны качественные телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к европейскому культурному", — заявил президент.

Гунта Лидака входила в NEPLP до апреля 2019 года и отвечала за надзор в области коммерческого телевидения. Она подала в отставку, заявив, что совет стал политическим инструментом для взаимного сведения счетов и профессиональная работа в нем невозможна.