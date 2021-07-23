Бывший депутат правящей коалиции провел митинг против обязательной вакцинации

23 июля на Ратушной площади в Кулдиге несколько десятков человек протестовали против навязывания вакцинации. Одним из организаторов был Эрик Пуценс, заместитель председателя фракции "За человечную Латвию" (экс-KPV LV) в Сейме.

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Изначально пикет заявлялся на 50 человек. На видео, которое разместило у себя издание Kurzemnieks, видно, что на площади собралась несколько десятков человек.

Пуценс подчеркивает, что это не было мероприятие "антиваксеров" — в мероприятии участвовали "образованные люди, которые работают в школах и больницах", и они выступали не против вакцин как таковых, а против обязательной вакцинации.

На митинге собирались подписи за то, чтобы вакцинация была добровольной во всех сферах. Их собираются передать премьер-министру Кришьянису Кариньшу, президенту Эгилу Левитсу и омбудсмену Юрису Янсонсу.