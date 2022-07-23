Бывший депутат РД Межецкий продолжит работу в Юрмальской думе

Бывший депутат Рижской думы Роман Межецкий, который на прошлой неделе подал в отставку и сдал свой мандат, планирует продолжить свою работу в Юрмальской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Роман Межецкий был избран в Рижскую Думу (РД) от партии "Согласие". На прошлой неделе политик сложил с себя полномочия депутата, его место в РД займет Гунтарс Юргенсонс.

Как сообщили агентству LETA в Юрмальской городской думе, член Союза зеленых и крестьян (СЗК) Анита Адияне подала в отставку. Роман Межецкий стоит следующим в избирательном списке СЗК, поэтому ему предложили должность депутата в Юрмальской думе.

Ранее Межецкий временно приостановил полномочия депутата Рижской думы, поскольку временно исполнял обязанности депутата Юрмальской думы вместо Аниты Адияны, которая не была вакцинирована против Covid-19.

Баллотируясь на выборах в Юрмальскую гордуму, Межецкий был первым в списке СЗК среди не прошедших в думу.