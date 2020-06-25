Бывший депутат РД Петров станет кандидатом в мэры Риги от партии "Альтернатива"

Кандидатом в мэры Риги от партии "Альтернатива" на предстоящих выборах будет бывший депутат Рижской думы Валерий Петров, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

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Петров был депутатом Рижской думы до ее роспуска. В думу двух последних созывов он избирался от партии "Согласие", однако после ухода с поста мэра лидера "Согласия" Нила Ушакова и последующей за этим смены власти в думе Петров и еще три члена "Согласия" в мае прошлого года были исключены из партии и почти год работали в думе как фракция независимых депутатов.

Для участия в выборах Петров и остальные исключенные из "Согласия" вступили в партию "Альтернатива".

Ранее в СМИ сообщалось о возможном совместном участии "Альтернативы" в выборах с Русским союзом Латвии, но партия все же решила участвовать отдельным списком.