Бывший командующий НВС: выхода из войны, развязанной Россией против Украины, пока не предвидится

Выхода из войны, развязанной Россией против Украины, пока не видно, заявил в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Юрис Маклаков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Маклакова, война, к сожалению, может продолжаться долго, потому что победить Россию в этой войне — очень трудная задача. Он отметил, что возможности российской армии все еще достаточно велики — даже если будут применяться новые вооружения и боеприпасы, она будет прибегать к старому оружию и сможет вести боевые действия еще долго.

Эксперт подчеркнул, что любая война должна заканчиваться переговорами, и видно, что Россия сейчас пытается получить "какие-то козыри", чтобы заставить Украину пойти на переговоры, например, пытается закрепиться на Донбассе и может попытаться снова атаковать Харьков или занять новые территории вдоль Черного моря.

Маклаков считает, что европейские демократии сталкиваются с большой проблемой, как в дальнейшем реагировать на войну в условиях возможной нехватки энергоресурсов, что негативно скажется на их экономике. Он подчеркнул, что длительная война экономически не в интересах и самой России.

По мнению бывшего главы НВС, важным переломным моментом в войне является то, что Украина наконец-то получила более мощное западное вооружение, которым уже нанесены успешные удары по военным базам, складам боеприпасов и колоннам снабжения российских войск. Россия приступила к перегруппировке с учетом возможностей, полученных Украиной вместе с этим оружием.