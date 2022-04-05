Бывший мэр афганского города Мейман вместе с семьей получил убежище под Огре

В Огрском крае получил убежище бывший мэр афганского города Мейман Назар Мухамед Сахеб Зад Сахеб Газар, перебоавшийся в Латвию вместе со своей семьей. Об этом сообщила заместитель исполнительного директора Огрского края Дана Барбале.

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Она напомнила, что мэр обратился с просьбой о предоставлении убежища в Латвии в августе прошлого года. Спустя семь месяцев он прибыл в Латвию с супругой и шестью детьми, четверо из которых — несовершеннолетние.

Барбале сообщила, что все эти семь месяцев он жил у себя на родине под страхом смерти, поскольку ему и его семье могли отомстить боевики движения "Талибан", пришедшие к власти в Афганистане.

Самоуправление поможет семье интегрироваться в латвийскую среду, а вся семья уже сегодня приступила к изучению латышского языка. Разработана и программа, как дети мэра смогут учиться в образовательном заведении.

Самоуправление намерено и впредь оказывать бывшему афганскому мэру помощь и поддержку, в том числе и с трудоустройством. Вся семья изъявила готовность учиться и интегрироваться в латвийскую среду.

Напомним, на базе Мейман в провинции Фарьяб ранее дислоцировались латвийские военнослужащие.