Бывший мэр Крустпилса намекнул, что исчезновение пушки с советского памятника организовал он

Бывший мэр Крустпилсского края от Национального объединения (2013-2014) и член правления Латышского общества Екабпилса Гундар Калве косвенно подтвердил изданию Neatkarīgā, что он связан с исчезновением пушки с мемориала советским воинам в Екабпилсе, и она может находиться на дне Даугавы.

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Калве заявил, что "этот мусор вывезен и он уже никогда не вернется в наш город". На вопрос о том, он ли это сделал, он ответил отрицательно, но сказал, что все знает и у него все под контролем.

"Надеюсь, вы выбросили ее в пучину Даугавы?" — спросила журналист издания Элита Вейдемане, на что экс-мэр ответил уклончиво: "Это могло загрязнить Даугаву, но хотелось бы думать, что Даугава-матушка все простит. Этот все равно как Черный рыцарь , который в свое время тоже упал в Даугаву".

По его словам, этот памятник больше никто никогда не увидит, и прозвучавшая информация о том, что пушка найдена (ее опубликовал, в частности, "Латвийский антинацистский комитет") — неправда, а если кто-то поставит новый памятник — "если будет нужно, то и следующий памятник будет снесен".

На вопрос о том, один ли он задумал увезти пушку, он ответил уклончиво — "у телефонов есть уши и глаза, поэтому я не хотел бы углубляться в эту ситуацию".

Жители Екабпилса, уверен он, поддерживает его действия — по крайней мере, 60% из них, а если спрашивать только латышей, то и 80%.

Как уже сообщалось, 24 февраля в Екабпилсе пропала пушка, служившая памятником советским воинам. Полиция возбудила уголовное дело о краже. Мемориал был открыт в 1976 году и посвящен героям СССР, павшим при освобождении Екабпилса от немецких войск во время Второй мировой войны. Следственный Комитет России также возбудил уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений.

В социальных сетях появилось видео с камеры видеонаблюдения, где видно, как под ковшом экскаватора перевозят предмет, похожий на ту самую пушку.