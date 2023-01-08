Бывший министр Пабрикс создал исследовательский центр по вопросам безопасности

В конце прошлого года бывший министр обороны Артис Пабрикс учредил ассоциацию "Североевропейский политический центр", которая будет проводить аналитические исследования, предоставлять экспертные заключения и участвовать в международных проектах по вопросам европейской и глобальной безопасности. Об этом сообщает агентство LETA.

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По информации Firmas.lv, целями ассоциации являются проведение аналитических исследований, предоставление экспертных заключений, участие в международных проектах по вопросам европейской и глобальной безопасности, политики и военной промышленности.

Также целями ассоциации являются информирование международного сообщества о текущих делах безопасности и экономической международной политики стран Балтии и Северной Европы, сотрудничество с государственными учреждениями, местными самоуправлениями, неправительственными организациями, компаниями и другими учреждениями в Латвии и за границей, чтобы способствовать пониманию безопасности и политических процессов в Северной Европе.

Другие направления ассоциации, основанной Пабриксом, - организация научных конференций, лекций и семинаров по различным актуальным вопросам безопасности и политики.

Артис Пабрикс — доктор политических наук. Ранее он был депутатом Сейма, министром иностранных дел и обороны. На выборах в 14-й Сейм список объединения "Развитие/За!" не преодолел 5-процентный барьер, и Пабриксу пришлось покинуть пост министра обороны. В настоящее время политик является сопредседателем правления партии "Latvijas Attīstībai".