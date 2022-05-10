Бывший наемник из "ЧВК Вагнера": поражение под Киевом было неизбежно

Бывший наемник "ЧВК Вагнера" Марат Габидуллин заявил агентству Рейтер, что поражение российских военных под Киевом было неизбежно, потому что они не были подготовлены к настоящей войне.

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Габидуллин два года назад опубликовал мемуары о своей службе в Сирии по контракту с частной военной компанией, известной как "ЧВК Вагнера".

Он утверждает, что ушел из ЧВК в 2019 году, однако за несколько месяцев до начала вторжения его попытались завербовать снова.

По его словам, он отказался ехать в Украину потому что знал, российские силы не смогут справиться с поставленной задачей.

"Они совершенно не ожидали, что украинские военные будут так яростно сопротивляться, и что они столкнутся с настоящей армией, — заявил Габидуллин агентству Рейтер.

По его словам, люди с российской стороны, с которыми ему удалось поговорить, готовились воевать с разношерстным ополчением, а не с хорошо обученными регулярными войсками. "Я говорил им, что это ошибка", — заявил Габидуллин, который сейчас находится во Франции и готовит новую книгу о ЧВК.

Рейтер обратился за комментарием к пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, однако тот заявил, что не знает ни о Габидуллине, ни о частной военной компании, в которой тот служил.

Впервые "ЧВК Вагнера" проявилась как раз в самопровозглашенной ЛНР в 2014 году, когда начался конфликт на востоке Украины. Тогда наемники принимали участие в боях за луганский аэропорт, писала Би-би-си.