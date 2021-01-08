Бывший работник центра соцухода распространяет ложные новости об увольнении за отказ привиться от Covid-19

Работник филиала центра социального ухода “Земгале”, уволенный за несоблюдение правил эпидемиологической безопасности, распространяет в социальных сетях ложную информацию о том, что его уволили за отказ вакцинироваться от Covid-19, агентству LETA сказал директор центра Кристапс Кейшс.

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Кейшс рассказал, что в одном из филиалов работник отказался использовать маску, перчатки и защитный комбинезон. Руководство филиала доложило это руководству центра и было принято решение расторгнуть трудовые отношения с работником.

По словам директора центра соцухода, работник начал в социальных сетях рассказывать, что его уволили за отказ прививаться. Кейшс указал, что в филиалах действительно проводили опрос о готовности работников вакцинироваться на работе, однако конкретный сотрудник был уволен за несоблюдение правил эпидемилогической безопасности.