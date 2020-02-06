Бывший вице-мэр Владова: социальные программы в Риге под угрозой

Рига может остаться без бесплатных школьных обедов, повышения пособий, льгот на транспорт и других вещей. Бывший вице-мэр Риги Анна Владова ("Согласие") рассказала в интервью Neatkarīgā rīta avīze рассказала о том, какие разногласия по бюджету возникли у ее партии с партией "Честь служить Риге".

Обычно дума начинает работать над бюджетом в сентябре или в октябре. Первые приблизительные подсчеты говорили о том, что бюджет будет меньше, чем ожидалось. "И тогда мэр начал врать о том, что нужно отменить бесплатное питание, пересмотреть систему льгот в общественном транспорте — хотя, когда мы вместе работали над бюджетом, "Согласие" получило от него обещание, что социальные программы не тронут. В конце декабря Департамент финансов поздравил нас в честь нового года с тем, что мы можем не уменьшать бюджет", — рассказала Владова. Однако, по ее словам, мэр Олег Буров ("Честь служить Риге") все равно продолжал говорить о том, что социальные программы нужно урезать.

По словам Владовой, все предложения "Согласия" игнорировались. Например, предлагалось увеличить пособие новорожденным до 300 евро, а сейчас планируется, что оно будет 250 евро.

"В Юрмале, в Даугавпилсе, чей бюджет меньше рижского, пособие увеличили до 500 евро. А Рига не может себе этого позволить?" — возмущается депутат.

По ее словам, рижане в первую очередь боятся роста цен на коммунальные услуги и того, что не будет бесплатных обедов в школе — многим семьям это действительно очень важно.

Владова подчеркивает, что "Согласие" приняло решение выступать за сохранение социальных программ, а теперь партнеры по коалиции упрекают его в том, что оно "тормозит" принятие бюджета.