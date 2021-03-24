Бывшим главам самоуправлений больше не будут платить ежемесячное пособие

Комиссия Сейма по госуправлению и самоуправлениям поддержала изменения в законе о статусе муниципального депутата, которые предусматривают отказ от выплаты ежемесячных пособий бывшим главам самоуправлений.

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Право продолжать получать эти выплаты будут те бывшие председатели муниципальных дум и их заместители, которые были в этой должности с 4 мая 1990 года по 30 июня 2021 года. Те, кто не переизберется после муниципальных выборов 2021 года, не будут получать пособия.

Сейчас бывшие мэры и вицэ-мэры получают после оставление должности пособие в размере двух минимальных месячных зарплат, и получить пособие можно за пять лет до достижения пенсионного возраста или позднее, если бывшее должностное лицо не работает и не получает пособие по безработице.

Поправки еще должен рассмотреть Сейм.