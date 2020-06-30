C 1 августа — до 3000 человек на свежем воздухе. Винькеле рассказала о планах Минздрава по смягчению ограничений
Foto: LETA

Министерство здравоохранения предлагает правительству в дальнейшем не требовать обязательного ношения в общественном транспорте масок или других средств, прикрывающих нос и рот, сообщила в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также Минздрав предлагает быстрее смягчать ограничения на возможность собираться на открытом воздухе, разрешив уже с 1 августа проводить мероприятия численностью до 3000 человек, сообщила министр.

Сегодня правительство рассмотрит разработанные Министерством здравоохранения предложения, касающиеся ограничений из-за Covid-19, сообщил в понедельник премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В свою очередь министр экономики Янис Витенбергс заявил, что в результате дискуссий с Минздравом достигнут компромисс, предусматривающий сокращение необходимого пространства на одного посетителя заведений общественного питания с 4 до 3 кв. м.

Ранее введенные ограничения действуют до сегодняшнего дня.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

TV3 Илзе Винькеле Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form