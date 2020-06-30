Министерство здравоохранения предлагает правительству в дальнейшем не требовать обязательного ношения в общественном транспорте масок или других средств, прикрывающих нос и рот, сообщила в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Также Минздрав предлагает быстрее смягчать ограничения на возможность собираться на открытом воздухе, разрешив уже с 1 августа проводить мероприятия численностью до 3000 человек, сообщила министр.

Сегодня правительство рассмотрит разработанные Министерством здравоохранения предложения, касающиеся ограничений из-за Covid-19, сообщил в понедельник премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В свою очередь министр экономики Янис Витенбергс заявил, что в результате дискуссий с Минздравом достигнут компромисс, предусматривающий сокращение необходимого пространства на одного посетителя заведений общественного питания с 4 до 3 кв. м.

Ранее введенные ограничения действуют до сегодняшнего дня.