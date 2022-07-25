C 1 августа система депозита вступит в полную силу. Куда идут 10 центов за несданную бутылку?

Через неделю система депозита тары в Латвии будет запущена в полную силу — с 1 августа абсолютно за каждый напиток, купленный в Латвии, будет взиматься депозитная плата в размере 10 центов, и каждую упаковку от напитка, купленную после 1 августа, можно будет сдать в таромат. Об этом пишет Neatkarīgā.lv.

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Понятно, что в тароматы попадают не все бутылки, за которые в магазине внесен залог в размере 10 центов. Часть из них выбрасывается на помойку, некоторые не принимаются тароматами как испорченные.

"Расходы на базовое функционирование депозитной системы покрываются тремя основными видами доходов: от собранного и отправленного на обработку материала, из депозитной платы за тару, которую безответственные потребители не сдают, а остальные средства, которые и составляют большую часть дохода, — это платежи производителей за участие в депозитной системе, говорит председатель правления Depozīta iepakojuma operators Микс Стуритис.

"Таким образом, депозитная плата за несданную тару участвует в финансировании работы и дальнейшего развития системы", — пояснил Стуритис.

Он также отметил, что по закону об упаковке оператор системы — некоммерческое предприятие, и его тарифы контролирует Комиссия по регулированию общественных услуг.

За пять месяцев с момента запуска системы на рынок выпущено 138 миллионов единиц тары — на данный момент в систему вернулось 72 миллиона упаковок.