C 1 июля прекратит работать справочный телефон для консультаций о Covid-19

Учитывая снижение распространения Covid-19, с 1 июля временно прекратит работать справочный телефон 8989, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

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До сих пор по этому бесплатному телефону можно было записаться на вакцинацию от Covid-19, а также получить информацию об этой болезни и цифровых сертификатах.

Жители как и прежде могут записаться на вакцинацию на портале www.manavakcina.lv, а также связавшись со своим семейным врачом или по записи в ближайшем процедурном кабинете. В свою очередь, если пенсионер хочет получить прививку от Covid-19 дома, то следует звонить на номер 8000 1234 (время работы: с понедельника по четверг - с 8.30 до 17.00, а в пятницу - до 15.00).

Справочный телефон 8989 начал работать 10 февраля 2021 года. За это время жителям было оказано 720 000 консультаций, отвечено на более, чем 45 000 электронных писем.

В случае необходимости осенью информационный номер возобновит работу.