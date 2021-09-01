C 1 сентября меняются правила использования муниципальных платных автостоянок

В среду, 1 сентября вступают в силу новые правила использования муниципальных платных автостоянок, которые предусматривают отмену сниженной ставки тарифа при предоплате использования автостоянок в тарифных зонах B, C и D, если пользователь платной автостоянки для расчетов использует Карту рижанина.

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Возражения к использованию Карты рижанина в существующей форме выразил Совет по конкуренции, таким образом с введением единого тарифа для всех пользователей Rīgas satiksme, а также поставщиков услуг, которые обеспечивают возможности оплаты, будут соблюдены основные принципы честной конкуренции. Предлагая 20%-ную скидку для расчетов за использование платных автостоянок Рижского самоуправления в зонах B, C и D, используя Карту рижанина, преимущества при оплате смс или мобильным приложением, фактически могли использовать только пользователи одного приложения, не обеспечивая конкуренцию.

Решение снизить ставку тарифа при предоплате использования автостоянок в тарифных зонах B, C и D, если пользователь платной автостоянки для расчетов использует Карту рижанина, было принято в 2016 году. Его целью было снизить транспортный поток в историческом центре Риги в тарифных зонах A и R, однако данные показывают, что преимущества Карты рижанина используются только примерно в 6% сделок.

В отношении общественного транспорта обязательные правила предусматривают сохранение скидок для пользователей Карты рижанина.

Поправки к обязательным правилам одобрены Рижской думой, а также согласованы с Министерством охраны окружающей среды и регионального развития.