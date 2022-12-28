C 1 января бесплатные ковид-тесты будут доступны только пациентам больниц
Foto: F64

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Латвии и то, что с точки зрения безопасности тестирование на Covid-19 уже не так важно, с 1 января существенно поменяется порядок государственной платы ковид-тестов.

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Впредь оплаченные государством тесты на Covid-19 будут доступны только для больных, которые нуждаются в стационарном лечении, чтобы снизить риски распространения инфекционного заболевания в медучреждениях. Амбулаторно тестирование будут оплачивать беременным женщинам с симптомами Covid-19 после того, как врач оценит необходимость теста и важность результатов для процесса лечения.

При поступлении в стационар тестирование на антиген SARS-CoV-2 может проводиться каждому пациенту. РНК-тесты можно проводить в случаях, когда тест на антиген показал отрицательный результат и:

  • у больного тяжелое течение болезни;
  • у пациента есть признаки острой инфекции дыхательных путей или другие признаки, характерные для инфекции Covid-19;
  • у больного имеются клинические признаки пневмонии, в т.ч. диагностированная пневмония;
  • у больного тяжелая острая респираторная инфекция без какой-либо другой причины, полностью объясняющей клинические проявления, в т.ч. пациенты, нуждающиеся в интенсивной терапии;
  • у больных лихорадка неизвестного происхождения.

Уже сообщалось, что 20 декабря правительство решило выделить финансирование для тестирования на Covid-19 в первом квартале 2023 года. Для этого необходимо 12,7 млн ​​евро.

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