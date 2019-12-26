C 1 января закроется Пурвциемский рынок

С 1 января в Риге закроется Пурвциемский рынок, сообщает LTV7. Рынок работает с начала 90-х и в следующем году на его месте появится магазин Maxima.

Владелец одной из торговых точек Оскар рассказал журналистам, что слухи о закрытии рынка впервые появились в 2010 году.

“Где-то три года [назад] начал резко пустеть. За три года сколько народу потеряло работу. В 2000-е здесь места было не найти, аптека была. А теперь люди приходят - аптеки нет, кафе нет”, - рассказал Оскар.

Продавец Антонина рассказала, что ещё 10 лет назад очереди на рынке были до дверей. Сейчас к ней приходят дети детей клиентов, покупавших продукты на рынке 25 лет назад.

“Все в шоке. Особенно пожилые люди”, - сказала женщина.

Опрошенные покупатели отнеслись к новости о закрытии рынка скорее положительно, они сами уже давно покупают продукты в магазинах, а не на рынке. О нехватке клиентов рассказали и продавцы.