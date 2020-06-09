C 10 июня открываются центры обслуживания клиентов RNP

С 10 июня, после окончания объявленной в стране чрезвычайной ситуации, откроются все центры обслуживания клиентов Rīgas namu pārvaldnieks. Для того чтобы обеспечить дистанцию и снизить риски распространения Covid-19, прием посетителей будет происходить по записи.

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Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно позвонить по номеру 8900 или записаться в электронном формате, указав центр обслуживания клиентов и время.

RNP призывает клиентов приходить в строго указанное время и заходить в зал только после приглашения. В центрах посетителей просят соблюдать дистанцию, использовать свои средства защиты, прикрывающие рот и нос, а также личные письменные принадлежности.

В компании призывают тщательно взвесить необходимость личного приема и по возможности использовать электронные средства коммуникации. Решить вопросы, подать документы и получить консультацию по-прежнему можно удаленно: