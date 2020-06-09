C 10 июня открываются центры обслуживания клиентов RNP
Foto: LETA

С 10 июня, после окончания объявленной в стране чрезвычайной ситуации, откроются все центры обслуживания клиентов Rīgas namu pārvaldnieks. Для того чтобы обеспечить дистанцию и снизить риски распространения Covid-19, прием посетителей будет происходить по записи.

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Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно позвонить по номеру 8900 или записаться в электронном формате, указав центр обслуживания клиентов и время.

RNP призывает клиентов приходить в строго указанное время и заходить в зал только после приглашения. В центрах посетителей просят соблюдать дистанцию, использовать свои средства защиты, прикрывающие рот и нос, а также личные письменные принадлежности.

В компании призывают тщательно взвесить необходимость личного приема и по возможности использовать электронные средства коммуникации. Решить вопросы, подать документы и получить консультацию по-прежнему можно удаленно:

  • позвонив по номеру 8900
  • написав на электронную почту rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, указав свой номер телефон для связи
  • отправив сообщение на @rigasnamuparvaldnieks в Facebook и @rnparvaldnieks в Twitter
  • оставив документы в почтовом ящике в центре обслуживания клиентов, указав свой номер телефона
  • отправив документы на юридический адрес SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011) по почте.
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rus.DELFI.lv

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