C 10 по 13 апреля будут закрыты все почтовые отделения Латвии; пенсии выплатят раньше
Foto: LETA

Предприятие Latvijas pasts сообщает, что в связи с закрытием на выходные торговых центров по всей Латвии создалась ситуация, когда с 10 по 13 апреля (пасхальные праздники) в стране не будет работать ни одно отделение почты. Поэтому часть пенсий будет доставлена на дом получателям раньше обычного.

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Так, начисленные Госагенством социального страхования пособия и пенсии, которые должны были быть доставлены 6-7 апреля, достигнут получателей 6 апреля.

  • 7 апреля пенсии и пособия получат те клиенты, которые должны были получить их 8 и 9 апреля.
  • 8 апреля пенсии и пособия получат те клиенты, которые должны были получить их 10 и 11 апреля.
  • 9 апреля пенсии и пособия получат те клиенты, которые должны были получить их 12 и 13 апреля.
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