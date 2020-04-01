C 10 по 13 апреля будут закрыты все почтовые отделения Латвии; пенсии выплатят раньше

Предприятие Latvijas pasts сообщает, что в связи с закрытием на выходные торговых центров по всей Латвии создалась ситуация, когда с 10 по 13 апреля (пасхальные праздники) в стране не будет работать ни одно отделение почты. Поэтому часть пенсий будет доставлена на дом получателям раньше обычного.
Так, начисленные Госагенством социального страхования пособия и пенсии, которые должны были быть доставлены 6-7 апреля, достигнут получателей 6 апреля.
- 7 апреля пенсии и пособия получат те клиенты, которые должны были получить их 8 и 9 апреля.
- 8 апреля пенсии и пособия получат те клиенты, которые должны были получить их 10 и 11 апреля.
- 9 апреля пенсии и пособия получат те клиенты, которые должны были получить их 12 и 13 апреля.