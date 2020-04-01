C 10 по 13 апреля будут закрыты все почтовые отделения Латвии; пенсии выплатят раньше

Предприятие Latvijas pasts сообщает, что в связи с закрытием на выходные торговых центров по всей Латвии создалась ситуация, когда с 10 по 13 апреля (пасхальные праздники) в стране не будет работать ни одно отделение почты. Поэтому часть пенсий будет доставлена на дом получателям раньше обычного.

Так, начисленные Госагенством социального страхования пособия и пенсии, которые должны были быть доставлены 6-7 апреля, достигнут получателей 6 апреля.