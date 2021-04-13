C 15 апреля начинает действовать запрет на сруб деревьев
Foto: Reuters/Scanpix

Официальный портал Рижской думы со ссылкой на Рижскую городскую строительную управу напоминает, что с 15 апреля до 30 июня на всей территории Латвии установлен период запрета на сруб деревьев, в течение которого запрещено рубить и спиливать деревья, растущие за пределами леса.

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Запрет на сруб деревьев устанавливается с тем, чтобы защитить зеленые насаждения в пределах городских территорий на начальном этапе периода вегетации — во время цветения, а также уберечь гнездующихся на деревьях птиц.

Рубить или спиливать деревья в период с 15 апреля по 30 июня разрешается исключительно в тех случаях, когда в разрешении на сруб указано, что самоуправление признало его безотлагательным, поскольку дерево представляет опасность для жителей.

Кроме того, запрет не распространяется на сруб фруктовых деревьев и на деревья с диаметром ствола меньше 20 сантиметров, а также на деревья за чертой города на территориях, где в соответствии с нормативными актами о защитных полосах, мелиорации, автодорогах и железных дорогах выращивание деревьев запрещено.

Период действия запрета на сруб деревьев установлен в соответствии с пунктом 20-м правил Кабинета министров №309 от 02.05.2012 "Правила о срубе деревьев за пределами леса". За нарушение правил к физическим лицам может быть применен штраф до 700 евро за одно дерево, а к юридическим лицам — до 1400 евро.

Чтобы контролировать соблюдение правил, инспекторы Рижской стройуправы из Инспекции по насаждениям в период действия запрета на сруб деревьев будут проводить усиленные проверки не только в центре города, но и в более отдаленных микрорайонах. Стройуправа призывает жителей активно участвовать в надзоре за соблюдением правил и незамедлительно информировать полицию рижского самоуправления или Рижскую городскую стройуправу о нарушениях, о фактах сруба или спила деревьев в период действия запрета.

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