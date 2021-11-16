C 15 ноября у многих почтовых отделений изменился график работы

После 15 ноября предприятие Latvijas Pasts продолжает оказывать услуги. В почтовых отделениях, за исключением тех, что расположены в торговых центрах, клиентам не требуется показывать сертификат. Однако, везде обязательно надевать маску и соблюдать дистанцию.

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Почтовые отделения, расположенные в торговых центрах, работают в соответствии с графиком работы самих т/ц. Правила Кабинета министров предписывают, что т/ц могут посещать только те, у кого есть сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни.

На время чрезвычайно ситуации изменилось время работы многих почтовых отделений. С новым графиком работы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Учитывая введенные требования эпидемиологической безопасности, уменьшилось количество клиентов, которых можно обслуживать одновременно, а также число касс. Так как на одного посетителя должно приходиться не менее 15 квадратных метров, по всей стране работает на 70 касс меньше. Почта призывает проявлять терпение, если обслуживание приходится ждать за пределами почтового отделения или требуется больше чем обычно времени на оказание услуги.

На это влияет и ситуация с работниками. Из-за болезни и статуса контактного лица, почте может потребоваться полностью поменять штат работников, которые обслуживают клиентов и осуществляют доставку - для этих целей либо их заберут из других отделов, либо временно будут искать новых работников. Так как новые люди будут обучаться по ходу работы, это может замедлить процесс обслуживания и доставки посылок.

Для того чтобы лишний раз не пришлось задерживаться в почтовом отделении, Latvijas Pasts призывает использовать мобильное приложение предприятия.