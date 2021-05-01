C 17 марта рейсами из третьих стран в аэропорт "Рига" прибыли примерно 5700 человек
Foto: F64

С 17 марта, когда после годичного перерыва было разрешено воздушное сообщение с третьими странами, до 29 апреля в аэропорт "Рига" прямыми рейсами из третьих стран прибыло 5693 человека, сообщила агентству LETA представитель аэропорта Лаура Кулакова.

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Из них больше всего - 1381 человек - прибыло из Египта, 1349 человек - из России, 991 - из Турции, 876 - из Украины, 603 - из Белоруссии, 315 - из Грузии, 52 - из Черногории.

Также 50 человек приехали из Израиля, 28 из Канады, 28 из Объединенных Арабских Эмиратов, шесть из Узбекистана, четыре из Северной Македонии, три из Казахстана, два из Армении, два из Киргизстана, два из Молдовы и один из США.

Как пояснила Кулакова, эти данные включают регулярные рейсы, чартерные рейсы и рейсы бизнес-авиации. Именно с бизнес-рейсами связаны необычные и дальние полеты с небольшим количеством пассажиров.

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LETA

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