C 2021 года в Риге подорожает вывоз бытового мусора

Из-за изменений налога на природные ресурсы со следующего года в Риге подорожает вывоз бытового мусора. Об этом сообщает пресс-центр Рижской думы.

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Как уже сообщалось, 23 ноября Сейм принял поправки к закону "О природных ресурсах", согласно которым с последующие годы постепенно будет увеличиваться ставка налога на природные ресурсы.

Ожидается, что вместо установленных сейчас 50 евро за тонну, в 2021 году ставка налога на природные ресурсы за одну тонну захоронения бытовых отходов на полигоне "Гетлини" составит 65 евро, в 2022 году — 80 евро, а с 1 января 2023 года — 95 евро за тонну.

Базовые затраты на захоронение одной тонны бытовых отходов на полигоне "Гетлини" останутся неизменными, но из-за повышения ставки налога на природные ресурсы общий тариф будет увеличиваться каждый год пропорционально увеличению ставки.

С 1 января 2021 года общий тариф на утилизацию бытовых отходов составит 66,55 евро без НДС вместо нынешних 60,81 евро за тонну.

Это значит, что действующая в настоящее время плата за вывоз одного кубометра мусора в Риге изменится в двух зонах, находящихся в ведении SIA Clean R: с 16,14 евро за кубометр и 16,43 евро за кубометр до 16,78 и 17,07 евро за кубометр.

В зоне, управляемой SIA ​​Eco Baltia vide, плата изменится с 16,53 евро за кубометр до 17,23 евро за кубометр, а в зоне, управляемой PS Lautus vide, с 12,12 евро за кубометр до 12,72 евро за кубометр.