C 2023 года при поддержке Рижской думы можно будет обновить фасады многоквартирных жилых домов

В среду, 13 апреля, Рижская дума приняла поправки к правилам, которые предусматривают, что в будущем на всей территории столицы можно будет ремонтировать фасады многоквартирных жилых домов, выходящих в общественное пространство, и отдельные элементы фасадов, используя софинансирование самоуправления.

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До сих пор софинансирование Рижского самоуправления на реновацию жилых домов было доступно в рамках программы реновации памятников культуры, где финансирование можно было запросить только на исторические здания, а также на повышение энергоэффективности многоквартирных жилых домов и предотвращение технических опасностей. С внесением поправок в законодательство расширились возможности муниципальной поддержки многоквартирных жилых домов.

С 2023 года будет оказываться поддержка обновления фасадов многоквартирных жилых домов и их отдельных элементов, таких как окна, лоджии, фасадные конструкции и так далее. Регламент программы поддержки будет опубликован на сайте единой программы софинансирования https://atjauno.riga.lv осенью 2022 года. Представление, оценка и реализация проекта будут осуществляться в течение одного финансового года.

Новый вид поддержки предусматривает, что в рамках Малой программы можно будет подавать проекты реновации отдельных конструктивных элементов здания — окон, лоджий, дверей, входных блоков, фасадов. Софинансирование самоуправления по одному проекту составит 50% от прямых затрат на строительные работы, но не более 5000 евро. В большой программе, аналогичной программе реновации исторических зданий, можно будет представить проект реновации фасадов, выходящих в общественное пространство, а софинансирование самоуправления по одному проекту составит 50% от прямых затрат. строительных работ, но не более 21 000, 25 000 или 30 000 евро в зависимости от количества квартир в доме. Софинансирование муниципалитета будет выплачиваться после полного завершения предусмотренных проектом работ и полного расчета с подрядчиком.

Более подробную информацию о программах софинансирования самоуправлений для ремонта зданий в Риге можно найти на сайте https://atjauno.riga.lv.