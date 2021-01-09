C 2023 года в Латвии ID-карты станут обязательными для всех с 15-летнего возраста

1 января этого года вступили в силу поправки к Закону об удостоверяющих личность документах, согласно которым ID-карты с 2023 год станут приоритетным удостоверяющим личность документом в Латвии. ID-карту обязаны будут получить все латвийские граждане и неграждане, достигшие 15-летнего возраста, сообщает официальный портал lvportals.lv.

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Паспорт же с 2023 года станет документом, выдаваемым по желанию, который может быть использован для поездок в страны, где такая карта не признана удостоверяющим личность и проездным документом.

Отмечается, что повсеместное введение ID-карт необходимо для того, чтобы жители могли полноценно реализовать свои права и обязанности, используя предлагаемые в стране электронные услуги независимо от места нахождения, а также осуществлять оборот электронных документов.

Сейчас в Латвии доступность электронных услуг обеспечивается через интернет-порталы учреждений и с использованием портала www.latvija.lv, где идентификация лиц происходит с использованием различных методов, имеющих различные правовую основу, уровень безопасности и применения.

Поправки предусматривают переходный период на ID-карты как обязательный удостоверяющий личность документ для всех латвийских граждан и неграждан, достигших 15-летнего возраста, с 2021 по 2022 год включительно.