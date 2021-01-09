C 2023 года в Латвии ID-карты станут обязательными для всех с 15-летнего возраста
Foto: Publicitātes attēli

1 января этого года вступили в силу поправки к Закону об удостоверяющих личность документах, согласно которым ID-карты с 2023 год станут приоритетным удостоверяющим личность документом в Латвии. ID-карту обязаны будут получить все латвийские граждане и неграждане, достигшие 15-летнего возраста, сообщает официальный портал lvportals.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Паспорт же с 2023 года станет документом, выдаваемым по желанию, который может быть использован для поездок в страны, где такая карта не признана удостоверяющим личность и проездным документом.

Отмечается, что повсеместное введение ID-карт необходимо для того, чтобы жители могли полноценно реализовать свои права и обязанности, используя предлагаемые в стране электронные услуги независимо от места нахождения, а также осуществлять оборот электронных документов.

Сейчас в Латвии доступность электронных услуг обеспечивается через интернет-порталы учреждений и с использованием портала www.latvija.lv, где идентификация лиц происходит с использованием различных методов, имеющих различные правовую основу, уровень безопасности и применения.

Поправки предусматривают переходный период на ID-карты как обязательный удостоверяющий личность документ для всех латвийских граждан и неграждан, достигших 15-летнего возраста, с 2021 по 2022 год включительно.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

73

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса