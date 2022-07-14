C 2023 года в Латвию запрещено поставлять российский газ

В четверг, 14 июля, Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону "Об энергетике", которые предусматривают, что с 1 января 2023 года поставки природного газа из России в Латвию будут запрещены.

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Ранее об отказе от природного газа концептуально договорилось правительство.

Изначально поправку о запрете на поставку природного газа из России подали депутаты от коалиционной партии "Консервативные" — Рейнис Знотиньш и Янис Циеленс.

Также утверждено регулирование для конкретных случаев по согласованию с регулирующими учреждениями другого государства-члена Европейского Союза (ЕС) способов обеспечения запрета на поставку природного газа из России.

Это регулирование о соглашениях с регулирующими учреждениями другого государства-члена ЕС будет применяться в случаях, когда латвийский оператор единой системы транспортировки и хранения природного газа — АО Conexus Baltic Grid — договорился с соответствующим оператором другого государства-члена ЕС о создании единого системы транспортировки природного газа.

Отказ от российского газа стал реакцией на военное вторжение России в Украину.