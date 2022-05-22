C 23 мая в Латвии стартуют морские военные учения "Baltic Fortress 2022"

С 23 по 29 мая на побережье Балтийского моря в Курземе Морские силы Латвии проведут ежегодные военные учения "Baltic Fortress 22" ("Балтийская крепость 22").

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В учениях примут участие штаб Морских сил Латвии и судно снабжения А-90 "Varonis", патрульные корабли Р-06 "Cēsis" и Р-08 "Jelgava", водолазная группа, группа автоматизированных подводных роботов, корабль охраны государственной границы RK-20 "Ранда" и катер PR-30, а также корабль ВМС Литвы "Selis".

В учениях в составе Балтийской морской эскадры (BALTRON) примут участие минные тральщики - Морских сил Латвии М-05 "Viesturs" и М-06 "Tālivaldis", Морских сил Литвы "Jotvingis" и Морских сил Эстонии "Admiral Cowan".

В учениях "Baltic Fortress 2022" также принимают участие слушатели Международного курса офицеров среднего командования и штаба, которые в настоящее время получают военные знания в Латвийской национальной академии обороны. Находясь на борту военных кораблей стран Балтии, слушателям предоставляется возможность на практике освоить специфику международной морской подготовки, закрепив полученные в академии теоретические знания о планировании, подготовке и организации военно-морских операций.

В ходе учений подразделения "Baltic Fortress" отрабатывают возможности для кризисных операций и обучают экипажи балтийских военных кораблей, включая практическую отработку стандартных боевых процедур в море, повышают боеготовность личного состава кораблей и совершенствуют способность несения службы в боевой готовности НАТО (Standing NATO Mine Counter Measures Group One, SNMCMG1).

Учения "Baltic Fortress" проводится с 2008 года и является совместным балтийским военно-морским учением в рамках BALTRON. Они организуются каждый год на ротационной основе одной из трех стран Балтии. В этом году учения организовывает Латвия, а в следующем году — Эстония.

BALTRON — один из старейших проектов сотрудничества в странах Балтии, который реализуется с августа 1998 года. Целью данного формата сотрудничества является обеспечение постоянного потенциала быстрого реагирования на море в мирное время и кризисных ситуациях. Первым командиром BALTRON был военно-морской капитан Илмарс Лешинскис из Морских сил Латвии.