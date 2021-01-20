C 25 января для въезда в Латвию нужно будет предъявить тест на Covid-19, сделанный по одной конкретной методике

Со следующего понедельника, 25 января, всем прибывающим в Латвию лицам для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить отрицательный результат теста на Covid-19, сделанного по лишь одной, международно признанной самой точной методике. Об этом Delfi сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний.

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Таким образом, действительными будут считаться лишь тесты, сделанные по методике ПЦР (полимеразной цепной реакции). В свою очередь, лица, которые в течение последних трех месяцев переболели Covid-19, должны будут предоставить справку от врача, что не являются переносчиками коронавируса.

С 15 января для въезда в Латвию требуется наличие отрицательного теста на Covid-19, сделанного не позднее чем за 72 часа до выезда.