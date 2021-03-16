C 3000 в день до 4000 в неделю: изменения в темпах вакцинации
Foto: F64

В связи с решением Латвии о временной приостановке вакцинации вакциной AstraZeneca целевое количество привитых людей на эту неделю снижено до 4000 человек, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства.

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Ранее планировалось на этой неделе вакцинировать в среднем по 3000 человек в день.

15 марта Латвия получила 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech, а 19 марта ожидается поставка 2400 доз вакцины AstraZeneca, объем которой уменьшен с изначально запланированных 15 400 доз. 21 марта планируется получить 16 800 доз вакцины Moderna.

Согласно предоставленной Павлютсом информации, сейчас в Латвии хранится 26 794 доз вакцины AstraZeneca, которые еще не использованы или зарезервированы для второй прививки.

"Мы надеемся, что еще на этой неделе, получив дополнительную информацию от Европейского агентства лекарственных средств и тех стран, которые проводят расследование, сможем возобновить вакцинацию вакциной AstraZeneca", — подчеркнул министр.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Вакцинация Даниэл Павлютс Латвия
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