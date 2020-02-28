C апреля Rīgas siltums на 7,4% снизит тариф на теплоэнергию

Муниципальное предприятие Rīgas siltums с 1 апреля установит тариф на мегаватт-час (MWh) в размере 48,08 евро. Об этом свидетельствует соответствующая публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis. LETA отмечает, что новый тариф будет на 7,4% меньше нынешнего.

Как поясняет Rīgas siltums в своем заявлении Регулятору, снижение тарифа связано с уменьшением закупочных цен на теплоэнергию.

Помимо этого, благодаря восстановлению водных резервов в Балтии и Скандинавии в этом году есть основания надеяться, что цены на электроэнергию уменьшатся, заявила агентству LETA представитель Комиссии по регулированию общественных услуг (Регулятор) Байба Якобсоне.

По данным Регулятора, цена электроэнергии на бирже в третьем квартале прошлого года была самой высокой за весь год, но ниже, чем в аналогичный период 2018 года.

В начале года в Балтии и Скандинавии по сравнению с началом 2019 года увеличились водные резервы для производства электроэнергии. Теперь производить ее можно дешевле, что позволяет надеяться на понижение биржевых цен. Это хорошая новость для клиентов, выбравших меняющийся тариф.

По словам начальника отдела надзора за рынком Яниса Негрибса, после публикации предыдущего обзора рынка электроэнергии наблюдался большой интерес населения. Заметно, что клиенты все тщательнее рассматривают разные возможности получать электричество. Поэтому Регулятор рассчитал средневзвешенную цену электроэнергии в стране в третьем квартале 2019 года. Индикатор особенно пригодится домашним хозяйствам, которые платят за электричество цену существенно выше биржевой.

По данным Регулятора, договоры о поставках электроэнергии по фиксированной цене имеют 51,4% домохозяйств. В то же время растет число тех, кто выбрал меняющийся тариф (10,4%). Среди юридических клиентов значительно больше тех, кто платит за электричество по биржевым ценам — 39,7%.