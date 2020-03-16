C целью снизить риск заражения Covid-19 торговые центры сокращают время работы

В связи c объявленным чрезвычайным положением в стране и возможными последствиями распространения коронавируса некоторые торговые центры сокращают время работы. Жителей призывают следить за актуальной информацией на домашних страницах и в социальных сетях.

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"Продолжаем проводить профилактические меры по уменьшению распространения Covid-19 в еще более строгом режиме, поэтому со вторника, 17 марта меняется рабочее время Domina Shopping - теперь торговый центр будет работать с 11.00 до 20.00. Такое же время работы установлено для магазина Maxima, а также для всех трех аптек BENU Aptieka, Euroaptieka и Apotheka Latvija", - говорится на странице Domina Shopping на Facebook.

Также внесены изменения в работу банков, кафе, почты. Закрыты спортивный клуб MyFitness Latvia , центры обслуживания клиентов Tele2 Latvia и Latvijas Mobilais Telefons, детская площадка, магазин Bite Latvija, магазин Goldtime.lv.

С понедельника, 16 марта, изменено время работы торгового центра Stockmann Riga. Косметический отдел и 2-4 этажи работают с 11.00 до 19.00, продуктовый отдел - с 10.00 до 21.00. До 14 апреля недоступны услуги визажиста и стилиста, а также не проводятся публичные мероприятия и дегустации.

С субботы, 14 марта, на сокращенный рабочий день - с 11.00 до 21.00 - перешел торговый центр Akropole. Исключение — Euroaptieka и супермаркет Maxima XXX, которые продолжат работать в обычном режиме. До 14 апреля закрыты: Apollo Kino, Chat, развлекательный центр O'Learys, Blender, KFC, CHI, Bite, Tele 2, тренажерный зал Lemon Gym.

В торговом центре Spice временно прекращают работу следующие магазины и центры обслуживания клиентов: Bite Latvija, Tele2 Latvia, Kiehl's Latvia, Kolumbs, Rotaļzeme, AB Park Spice Home. Рабочий график сокращен у SEB Latvia Пн.-Пт: 10.00-18.00, Сб -Вскр. - закрыто; Tavex Latvia Пн-Сб: 10.00-19.00, Вскр. - закрыто; Vairāk saules: 16.03, 17.03 и 18.03 работает с 11.00 до 20.00.

Время работы остальных магазинов ТЦ Spice и Spice Home пока не изменилось, но активно отслеживается ситуация в стране, учитываются сообщения и распоряжения правительства, поэтому не исключено, что могут произойти изменения во времени работы торгового центра.

Торговый парк Alfa продолжает работать в обычном режиме, однако, внесены изменения в график отдельных магазинов и центров обслуживания клиентов. На неопределенное время закрыты MyFitness Latvia, Brain Games LV, Tele2 Latvia, Cinamon Latvija, ADVENTURES.zone, Bite Latvija.

Рабочее время сокращено: LIDO (11:00-20:00), Čili Pizza Latvia (10:00-22:00), SEB Latvia (Пн-Пт. 10:00-18:00, Сб-Вскр. - закрыто), Vairāk saules (11:00-20:00), Gan Bei (11:00-22:00).

Торговый центр Origo пока не изменил время работы, но ситуация может поменяться, если правительство введет новые ограничения.

В торговом центре Riga Plaza до окончания чрезвычайного положения сокращено время работы следующих магазинов: Gan Bei 10:00-21:00, D'arte 10:00-21:00, Tavex Latvia Пн.-Сб. 10:00-19:00, Вскр. - закрыто. До 14 апреля закрыты Multikino, Fantasy Park Riga, AbrakaDabra, Tele2 Latvia, Bite Latvija, Blender Latvia. Остальные магазины продолжают работать в обычном режиме.