C Левитсом - по русски, но без интервью. В Ригу на приехал Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов

В кинотеатре Splendid Palace продолжается фестиваль Artdocfest/Riga. Вчера на вечерний показ украинской картины "Этот дождь не закончится никогда" пришел президент Латвии Эгилс Левитс. В пресс-центре он провел немало времени за разговором с президентом фестиваля документалистом Виталием Манским и членом жюри, нобелевским лауреатом и главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым.

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Разговор шел на русском языке. Как позже отметил Виталий Манский, у президента Латвии это прекрасно получается. Не сложно догадаться, о чем шла речь.

Как известно, с 4 марта редакции возглавляемой Муратовым российской "Новой газеты" пришлось существенно изменить новостную политику. Ведь по спешно принятому в России Закону о наказании за "распространение заведомо ложной информации" о действиях российских Вооруженных Сил в Украине (данных о пленных, убитых, разрушениях и т.д.) журналисты могут получить до 15 лет лагерей.

"Новая газета" решила оставаться до последнего в России, приспособившись к новым условиям: "Нам придется временно забыть об обстрелах в городах братской страны. Нам, опять же — временно, придется забыть о судьбах наших солдат, наших ровесников, оказавшихся в горячих точках зачастую против своей воли…" Теперь газета будет освещать исключительно ситуацию в России — как на экономике отражаются санкции, что происходит во время протестов, как развивается репрессивный аппарат, продолжаются ли пытки в тюрьмах…" В связи с этим Муратов и в Латвии воздерживается от интервью.

Первая конкурсная картина, которую предстояло оценить нобелевскому лауреату - "Этот дождь не закончится никогда". Про судьбу полукурда-полуукраинца Андрея Сулеймана, который бежал от одной войны в Сирии и попал на другую. В качестве сотрудника Красного креста, он возит гуманитарную помощь в ЛНР, а когда ситуация позволяет - приезжает в родной Алеппо, по которому беспощадно прошлась война. Сегодня такая судьба ждет и вторую родину Андрея - Украину. Пресс-конференция с режиссером картины Алиной Горловой шла в онлайн — сегодня она помогает волонтерам в осажденном Киеве. Лишний раз подтверждая пророческое название своей картины "Этот дождь не закончится никогда".



Следующий фильм, на который отправился в тот же вечер нобелевский лауреат, уже без президента Латвии - российский "Бабий край" Елены Жигаевой. Его героини — простые русские женщины, работницы валяльно-катального цеха, разместившегося в помещениях бывшего храма старинного городка Солигалич . Они занимаются исконно русским промыслом - валенками: вымачивают овчину в ржавых ваннах, месят ее, как тесто, валяют, катают и натягивают будущие снегоходы на деревянные щепки. Сомнений нет, такие женщины и коня на скаку остановят, и на 100 долларов всей семьей выживут, и еще нарожают, и при этом будут счастливы. Не напугаешь их ни холодом, ни голодом, ни разрухой, ни уходом SWIFT c H&M — будут по-прежнему песни петь и солеными огурцами закусывать.

Фестиваль "Артдокфест/Рига" проходит с 3 по 8 марта в кинотеатре Splendid Palace.

Ознакомиться с его тремя программами — "Балтийский фокус", "Артдокфест/Рига" и украинской — и купить билеты можно здесь.